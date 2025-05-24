訛稱市民拒落口供 警員上訴失敗服刑

【本報訊】一名警員被指在調查一宗盜竊案時，於報告訛稱與案有關市民拒絕協助，更偽造市民投訴電郵以加強說服力，最終案件終止調查，惟上司發現可疑並向上級報告。涉事警員受審後，被裁定在公職中行為失當罪成，判囚6個月。他不服定罪提上訴。高院暫委法官李俊文昨日宣布判決，認為裁判官裁決合情合理，駁回上訴，維持原判，原獲保釋的警員須即時服刑。

行為失當判囚半年 50歲上訴人溫志煒，被控身為警務人員，無合理辯解或理由，在擔任公職期間作出蓄意及可構成罪行的不當行為，即在2019年3月26日與2019年6月4日之間，虛假地在案件編號TS RN 18023685的警察檔案的調查報告，以及M.12和M.14的紀錄中，表示陳詩媚曾通知警方，她不會就一宗指稱的店舖盜竊案向警方提供口供，而導致該案的調查延誤及警方的調查終止。

控方證供指，上訴人於調查上述盜竊案時，訛稱曾聯絡與案有關的一名車主，但對方拒絕協助調查，並發送投訴電郵，因此向上司建議終止調查。惟上訴人實際並無聯絡該車主，有關電郵乃上訴人偽造。上訴人的上訴理由包括，裁判官錯誤接納控方證人對上訴人不利的證供，但未有考慮對其有利的證供。

法官在判詞指，上訴人一直指稱，整件事是其上司和他關係不佳而公器私用，誣告上訴人；惟這說法完全不具說服力。關於案中關鍵的虛假電郵，及聲稱對他誣告等，原審裁判官已全盤考慮，並在給予理由後，拒絕上訴人證供，屬合情合理。法官以「重審」的形式考慮完所有證供後，得出與裁判官相同的結論，故維持原判。案件編號：HCMA 47/2023