消防員輪姦案 一罪成一脫罪

【本報訊】兩名消防員涉於2021年中，相約一名當時26歲的女友人到酒店房間飲酒，期間兩人被指趁女方喝醉時，分別強姦她。兩人否認一項強姦罪，早前於高院受審。高院陪審團昨經退庭商議約8小時後，一致裁定首被告無罪；並以5比2大比數裁定次被告罪成。法官把案件押後至7月11日處理求情，期間會為女事主索取創傷報告。

7‧11求情 索事主創傷報告 兩名男被告依次是李浩田（31歲）及陳卓軒（29歲），案發時均任職消防員。他們同被控於2021年8月20日，在旺角太子道西新世紀廣場帝京酒店978號房強姦X。陪審團在昨晨10時許開始退庭商議裁決，至傍晚6時許得出裁決，一致裁定首被告李浩田強姦罪脫，另以5比2大比數裁定次被告陳卓軒強姦罪成。李聞判後情緒似有起伏，伏在枱上；陳則一臉茫然，不時望向旁聽席。

控方開案陳詞指出，X在事件中遭兩名被告輪流強姦，首被告更強迫X口交及在她的臉上射精，兩人均沒有使用避孕套。翌日凌晨，次被告協助X穿回衣服及用毛巾抹臉，其後陪同X搭的士離開。

兩名被告在審訊中均有出庭自辯。其中首被告李浩田稱，目睹次被告跟X性交，覺得畫面好震撼，他有性慾並想加入。他問准X，X遂邊跟次被告性交，邊幫他口交，最終他不小心往X的頭髮射精，他即時道歉。李強調，他在過程中不見X掙扎，以他觀察，X是清醒的。次被告陳卓軒自辯時則指，X當晚曾經給他性暗示，性交期間，X只發出好誘人的呻吟聲，並不時作出配合。他指X不曾說「唔好」，或做出任何動作表示拒絕。案件編號：HCCC 230/2024