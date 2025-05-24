警長拒付肉金踎監 霸宿舍判交租60萬

革職後3年始歸還 區院勒令埋單 早前一名男警長被指到廟街嫖妓，為了省回200元肉金，向來自內地的鳳姐「撻朵」表露警員身份，要她提供免費性服務，性交後再要她立即返回內地。他其後被控一項公職人員行為失當罪，審訊後被裁定罪成，判監20個月，經上訴後亦被駁回。該警長被指自還押期間起欠交部分佔用紀律部隊宿舍的租金，並於被革職後仍佔用單位近3年才交還。律政司司長早前入稟區院向該前警長追討欠租及他佔用單位的租金損失等逾60萬元，區院聆案官陳業禧昨裁定該前警長除須支付該筆款項外，亦須支付約6.9萬元訟費。

原告是律政司司長，被告是朱志豪。據判詞指，法庭早於2021年頒下非正審判決裁定原告勝訴，但就賠償額問題須開庭處理，惟被告一直缺席聆訊，聆案官遂在被告缺席下作裁定。

被告早前曾為警員，並自2010年10月12日起入住黃大仙紀律部隊宿舍。被告於2016年因被裁定一項公職人員行為失當罪罪成被判囚20個月，他提出上訴亦於翌年被駁回，他於2017年2月21日出獄。

據判詞指在被告自還押起至出獄，他的房屋津貼被暫停，故他需支付紀律部隊宿舍單位的租金。原告方指，當時該單位每月的市值租金為約1.6萬元，被告欠交約個多月的租金，合共約2.8萬元。而在他出獄至2018年3月中被革職期間，他重新獲得房屋津貼，但仍需支付部分租金，他卻沒有支付，原告方指共欠約4萬元。被告遭革職後，他需於一個月內交出單位，他卻拒絕遷出，直至2020年11月才搬走，原告方指當時每月的市值租金為約1.7萬多元，原告方損失的租金收入約為53.8萬元。

另須付訟費6.9萬 聆案官表示相信接納原告方的證據，並接納原告方計算，故最終下令被告共須支付約60.6萬元，並下令被告須支付6.9萬元的訟費。

資料顯示，本案被告為一名警長，2014年5月27日，又名「大眼妹」的女子X持雙程證來港，租住廟街的劏房賣淫，她於翌日凌晨在街上拉客時與被告達成性交易協議，惟入房後，被告向X展示其警察委任證，並關掉X的手機和取去其證件。二人性交後，被告更恐嚇要X「立刻回去，否則被關7天」。她未獲200元肉金，且因害怕遂與另一名鳳姐「小麗」匆匆離港。X之後致電告知房東「蘭姐」，對方叫X返港報案並安排住宿。被告最終被控一項公職人員行為失當罪，他否認控罪並被裁定罪成，其後提出上訴但被上訴庭駁回。案件編號：DCCJ 5376/2020