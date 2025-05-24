打擊白牌車 兩司機落網包括內地漢

【本報訊】執法部門在昨日進行打擊非法載客取酬（俗稱「白牌車」）行動，期間派員喬裝乘客，在荃灣分別登上兩輛私家車前往青衣。到達目的地後，警員隨即表露身份，拘捕一名59歲本地男司機及一名持雙程證的43歲內地男司機，並扣留涉案車輛以作檢驗。

執法部門呼籲市民，出行時應選用合法的公共交通工具，如相關車輛的用途為非法載客取酬，有關車輛的第三者風險保險或會失效，一旦遇上交通意外，相關的道路使用者如乘客及行人均會失去應有的保障。根據《道路交通條例》，除非汽車獲發有效的出租汽車許可證，否則任何人不得駕駛或使用該車輛作出租或載客取酬用途。首次定罪，可被判處罰款一萬元及監禁6個月，再次干犯者，可處罰款2.5萬元和監禁12個月。