Tesla盲衝直撞 交通指揮員撼壆亡

南灣隧道封慢線 失魂司機未發現 昨日凌晨時分，南灣隧道因有車輛故障而要封閉慢線，一名男司機駕駛Tesla電動車駛入隧道管道時，疑無留意相關安排，意外撞向一名在場指揮交通的男職員。事主被撞飛入防撞欄撼壆，當場重創昏迷，送院經搶救不治。警員進行調查後，以涉嫌危駕拘捕涉事司機，正了解車禍經過及成因；運輸署強調，現場人員均有遵守安全指引，該署已要求承辦商配合調查及呈交事件報告，以作妥善跟進。

昨日凌晨零時許，一輛汽車沿南灣隧道慢線往九龍方向行駛，駛至管道內、離隧道入口約200米位置時發生故障，青沙管制區控制室隨即封閉慢線，以及在隧道入口頂部亮起燈號通知駕駛人士，兩名職員亦於相關位置放置雪糕筒，在場指揮交通。適時，一輛Tesla電動車駛至該處，姓方（40歲）司機疑未及時留意到慢線封閉，因此收掣不及，其座駕撞向其中一名指揮交通職員。捱撞職員被彈飛5米及拋入防撞欄內，猛撼石壆流血昏迷，其他職員見狀大驚，慌忙報案求助。

涉危駕致死 拘中年司機 救護員趕抵現場，發現姓楊（61歲）傷者的腿部嚴重受傷，他被送往瑪嘉烈醫院救治，期間一度恢復意識，惜因傷勢太重，最終延至凌晨2時17分宣告不治。涉事Tesla左邊車頭及倒後鏡損毀，現場石壆附近留下血漬。警員經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」拘捕方男，他現正被扣留調查。

據悉，死者任職交通督導員，工作經驗逾10年，日常主要負責處理一般指揮交通及相關工作。運輸署對事件表示難過，指事故現場所有工作人員均有穿着反光衣，並遵從承辦商制訂的指引。署方已要求承辦商全面配合執法部門調查，並就事件提交詳細報告。該署會按報告結果作適當跟進。

公路4車串燒 輪胎飛脫 此外，昨日中午約12時，兩輛的士、一輛貨車及一輛私家車沿北大嶼山公路往機場方向行駛，至近小蠔灣濾水廠對開時，4車意外相撞，幸好無人受傷。網上圖片見到，各車停在公路中線及快線，其中一輛的士的車尾嚴重損毀，另有車輛的輪胎飛脫，並有零件散落路面。受事件影響，往機場方向交通一度受阻。

不足一小時後，九龍灣亦發生交通意外，一輛私家車沿觀塘道往九龍城方向前行，懷疑在港鐵九龍灣站對開失控，撞毀路邊鐵欄兼剷上行人路，最終撞牆停下。救援人員到場後，確認無途人被捲入車底，該車司機亦無受傷，車禍原因有待調查。