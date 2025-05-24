醫健：醫健寶庫：認知障礙晚期的紓緩治療—保障長者走得安詳

紓緩治療又稱安寧照顧，是為患有危疾重症的病人及家屬的照顧方法。通過及早識別、評估及處理身體、心理、社交或靈性上的需要，紓緩治療可預防及減輕病人的痛苦。紓緩治療主要以團隊模式（包括醫生、護士、物理治療師、職業治療師、社工、心理學家等）支援病人直至離世，亦在過程中為家屬提供適切的支援及在病人離世後提供哀傷輔導。根據癌症協會建議，紓緩治療應當在癌症確診初期展開一直延續到治療完成或者臨終階段，治療旨在確保病人及家屬的生活質量，為病人緩解身心不適並為病人家屬提供情緒支持。

然而，認知障礙病人及家屬一般缺少對紓緩治療的正確認知和有效使用。在中國傳統文化對孝道和死亡的思想影響下，許多家屬認為紓緩治療等於放棄治療甚至放棄生命。而認知障礙晚期病人通常會喪失自我表達和決策能力，導致照護者很難識別病人的需求，使得病人在疼痛、便秘、情緒不穩定等症狀中掙扎而無法得到紓緩。

及早讓病人參與決策 所以，紓緩治療對於認知障礙晚期的病人尤其重要。早期診斷與識別、預先建立照顧計劃、早期症狀管理能夠讓尚有認知能力病人更多地參與到決策中來。這不僅能減輕病人的痛苦，讓其帶着尊嚴和舒適離開，還能減少家屬的壓力，讓他們在照顧過程中感受到更多的支持和理解。因此，我們需要加強呼籲，讓更多人了解紓緩治療對認知障礙晚期病人的重要性，希望更多人能及早認識到其價值，讓每一位病人都能在生命的最後階段得到最好的照顧。

（港大醫學院護理學院30周年系列之四）

香港大學李嘉誠醫學院護理學院助理教授（研究）鍾婕博士