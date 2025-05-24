胸痛中心綠色通道 打通血管省時4成
【本報訊】心臟病是香港第3大主要死因。瑪麗醫院於去年11月正式啟用全港首個根據國家認證標準的「胸痛中心」，透過「綠色通道」加快院內病人分流等，希望集中資源並加快救治緊急心臟病個案。
威院明年首季運作
該院內科部門主管謝鴻發指，胸痛中心啟用後，心血管阻塞的病人由以往到院至「打通血管」，平均需時110分鐘，大幅降至60多分鐘，較原先縮短四成，有助提升病人存活率等。中心自成立以來，已有1,800名病人使用「綠色通道」，有70多名「ST時段上升心肌梗塞」（STEAMI）患者獲得緊急診治。第二間「胸痛中心」設於威爾斯親王醫院，亦將於明年首季運作。
該院內科顧問醫生譚礎璋指，胸痛中心的醫療服務在救護車上已經開始。若病人在救護車上出現胸痛，救護員會立刻為其進行心電圖檢查並傳往醫院，而醫療團隊亦會做好準備。而自行前往急症室的胸痛病人，則可通過中心的「綠色通道」，由專責護士檢查及做心電圖，一旦有嚴重個案，醫生便會在電子系統即時得知；至於非緊急個案，則會按急症室制度分流。
另外，醫院管理局將於下周一至周三（26日至28日）於香港會議展覽中心舉行「醫管局研討大會」，其中包括為胸痛中心舉行授牌儀式，並頒發年度傑出院工及團隊等獎項。活動有逾8,600名專業醫療人員、約190名知名海內外專家擔任講者，促進醫療界交流。
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