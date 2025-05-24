胸痛中心綠色通道 打通血管省時4成

該院內科部門主管謝鴻發指，胸痛中心啟用後，心血管阻塞的病人由以往到院至「打通血管」，平均需時110分鐘，大幅降至60多分鐘，較原先縮短四成，有助提升病人存活率等。中心自成立以來，已有1,800名病人使用「綠色通道」，有70多名「ST時段上升心肌梗塞」（STEAMI）患者獲得緊急診治。第二間「胸痛中心」設於威爾斯親王醫院，亦將於明年首季運作。

該院內科顧問醫生譚礎璋指，胸痛中心的醫療服務在救護車上已經開始。若病人在救護車上出現胸痛，救護員會立刻為其進行心電圖檢查並傳往醫院，而醫療團隊亦會做好準備。而自行前往急症室的胸痛病人，則可通過中心的「綠色通道」，由專責護士檢查及做心電圖，一旦有嚴重個案，醫生便會在電子系統即時得知；至於非緊急個案，則會按急症室制度分流。