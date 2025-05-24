下月免費派戒煙藥耳穴貼

【本報訊】 衞生署下月舉行「戒煙月」活動，包括在全港250多間診所及藥房派發一周分量的戒煙藥物，同時於50多間中醫診所、逾200個地點派發「中醫戒煙耳穴貼」，以及於社交平台每日分享戒煙心得、貼士等。調查指近70%有吸煙習慣的年輕人有吸食電子煙，當中有40%人食電子煙的原因是「容易使用」、16%人以為電子煙可助戒煙，有學者強調另類煙、水煙的危害與傳統煙相若，擔心年輕人輕視有關產品的健康風險。

衞生署控煙酒辦公室主任林民聰指，戒煙月活動旨在鼓勵煙民開始戒煙，日後亦可透過署方其他戒煙服務進一步戒煙。而推出的兩項服務的目標，是希望為煙民提供戒煙選擇。去年活動共派發3,500多份戒煙藥物及300多份中醫戒煙耳穴貼。他又強調私煙與已完稅煙亦會危害健康。

35.7%煙民撐「全煙害包裝」 負責戒煙服務的理工大學護理學院副教授何家欣表示，2023年6月至去年11月期間，由該校護理學生透過外展及戒煙熱線，協助25歲或以下的年輕人戒煙，並作出跟進服務。573名參與戒煙服務的年輕人中，有70%有吸食過電子煙，其中16%以為電子煙可戒煙而吸食，亦有42.6%因電子煙較易使用而吸食。她指出，有受訪煙民誤以為吸食水煙不屬吸煙，加上煙商聲稱另類煙、水煙「不會上癮」，恐令年輕人誤信錯誤資訊而吸煙。

就政府「控煙十招」計劃推行的「全煙害警示包裝」，中文大學醫學院那打素護理學院教授李浩祥引述研究數據指，1,253名受訪煙民中，有35.7%支持「全煙害包裝」，有17.5%人指該包裝會降低吸煙意欲，亦有33.1%人認為有助阻止年輕人吸煙。參考澳洲研究數據，當地推行「全煙害包裝」有助降低整體吸煙率0.5%。