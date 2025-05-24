東呼即應：駛落樓梯剷安全島 恐怖司機遍道路

【本報訊】除了「提防騙子」，平時外出亦要提防「馬路炸彈」。《東呼即應》近日發現網上流傳相片，一輛掛有內地粵T牌及FV牌的七人車無故剷上安全島，另有的士駛落石級猶如玩「搖搖板」。另網傳短片顯示，有人出動吊臂車，把一名女子吊在草地上空，利用絲帶大玩「空中瑜伽」，毫無安全措施。

在陌生路段駕車，最重要的是打醒十二分精神，亦要熟悉當地交通法規。有網上流傳相片顯示，一輛掛有內地粵T牌及FV牌的七人車，無故剷上安全島，引來路人側目。另有相片見到，有的哥將的士駛落石級，的士不上不落，看上去頗為煩惱。有網民笑言，「拎架車來玩搖搖板，咁識玩」。

女子懸吊臂車玩空中瑜伽 此外，最近網上流傳一段短片，有人出動吊臂車，把自己吊在草地上空，利用絲帶大玩「空中瑜伽」。目測該名女子離地大約兩米，她懸吊半空、凌空擘髀，做出高難度動作，旁邊還有兩名攝影師拍攝。雖然片中女子身手敏捷，但草地並無鋪上軟墊等安全措施，一旦發生意外，後果不堪設想。

根據《建造業吊運安全標準及守則》，列明吊運區域（包括裝卸區域），應使用圍欄妥善圍封，顯然片中毫無安全措施的相關人士並無遵守有關守則。