東呼即應：中介代辦港車赴澳 租用配額可被起訴

東呼即應拆解斂財大計 一舉觸犯兩地法例 駕駛人士經港珠澳大橋穿梭港澳漸趨普遍，惟今年香港私家車申請往來澳門的常規配額僅1,000個，申請者抽籤「爭崩頭」。有市民申訴，他每周需往返澳門做生意，卻連續3年未中籤，反觀有人以空殼公司申請配額濫用資源，批評配額制度欠理想。《東呼即應》調查後發現，網上有中介公司提供代辦車牌服務斂財，以9萬元人民幣出租ZM牌。有律師指出，相關行為可能涉及串謀欺詐罪或使用虛假文書，當事人將面臨兩地的法律追訴。

在澳門工作或者開設公司的香港人，可向運輸署申請「香港私家車往來港澳（市內）常規配額」，經抽籤獲得配額後，可直接駕駛私家車穿梭港澳兩地。今年1月運輸署宣布，增發1,000個常規配額，包括公司配額及個人配額各500個，有效期不超過3年，期限屆滿後則要重新申請；但運輸署官網數據顯示，今年公司及個人的申請數量，分別達約3,400個及3,500個。

在澳門從事貿易生意的港人阿Ken（化名），因生意關係需每周來往港澳，他和太太分別在2020年及2021年，以個人名義獲得3年期的常規配額，惟由2023年起一直不中籤。他指網上有中介宣傳，透過成立空殼澳門公司，令其擁有澳門業務資格，甚至可以協助製作澳門工作身份，批評現行制度的申請要求相對寬鬆，導致出現濫用情況。他又指，現時香港私家車前往澳門須3年續牌一次，批評制度不理想。反之，澳門車往來香港，車主每年只需支付相應費用就可自動續牌，毋須擔心配額問題。

叫客戶入股空殼公司 《東呼即應》調查發現網上有中介稱可提供出入澳門的「代辦」服務，記者分別接觸兩間中介公司。A公司稱，即使沒有開設澳門公司，都可申請「香港配額」。若客戶選擇「買」澳門車牌使用期，7.5萬元包3年期；若要有澳門公司資格，就要另加3.5萬元。而B公司則稱可選擇用9萬元人民幣，租ZM牌（澳門車往來港澳的專屬車牌），包括辦理跨境通行證，至於配額申請資格，該中介建議入股現成澳門公司，即無實際業務的空殼公司，等於使用現成「港澳牌」。

議員何敬康表示，較早前收到港澳兩地商人投訴，指出往來港澳常規配額被人濫用問題，投訴個案已超過雙位數，顯示問題相當嚴重。他建議檢討配額數量、推出時間、年期及申請資格，並優先分配予有工作或家庭需要的人。他希望，港澳兩地運輸部門加強溝通，考慮設立一次性配額，類似「港車北上」，以杜絕中介的濫用行為，確保配額能真正服務有需要的人。

議員促檢討申請資格 律師蘇文傑指出，若中介公司虛構香港或澳門公司，甚至偽造股權交易文件協助申請配額車牌，將潛在構成串謀詐騙或使用虛假文書。若香港申請人明知中介公司以虛假公司操作，仍然配合提供資料，可能構成串謀犯罪。根據香港《刑事罪行條例》，若詐騙罪或串謀欺詐罪；或使用虛假文書或偽造虛假文書，同樣最高判監14年。他續指，自粵港澳大灣區簽定法律合作備忘錄後，各地執法部門均可就跨境犯罪交換法律情報，若案情嚴重，當事人可能面臨兩地交替起訴。

運輸署回覆指，配額持有人，指定駕駛員或配額車輛，若違反澳門交通事務局申領配額或有關牌證的條款，以及配額持有人以不當手段獲取牌證，澳門當局有權取消其配額以及牌證，而運輸署簽發給有關配額持有人的相關許可證都會被取消。