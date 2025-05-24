九龍城寨電影場景展 飛機聲浪重現

【本報訊】由文創產業發展處策劃、電影發展基金資助的全新「九龍城寨光影之旅」電影場景展於昨日開幕，並將於今日起開放公眾參觀，展期為期3年，並回到電影故事的原址九龍寨城公園衙門重構電影場景。展覽新增人文景觀與商店街等場景，向參觀者呈現80年代城寨的獨特風貌，更設有大型投影屏幕，展示九龍城寨的日與夜，更配以特別聲效，讓參觀者感受當時九龍區居民在飛機飛過時的聲浪。

遊覽冰室髮廊鐵牌坊

「九龍城寨光影之旅」於法定古蹟內重構《九龍城寨之圍城》經典場景比之前更多，包括「七記冰室」、「龍城髮廊」、「牙醫診所」、「士多」、「跌打館」、「魚蛋工場」、窄行內街的「裁縫店」、「維修店」、「水井」和「啤膠廠」，以及「城寨光影天台」。另外，「九龍城寨光影之旅」的展覽加入不少香港傳統工藝的元素；包括入口處以人手書寫的大型傳統花牌、入口處上方「九龍城寨鐵牌坊」的設計，亦參考了80年代香港大廈鐵閘的設計。此外，展覽內部分地磚更是從舊建築物回收再用，以呼應當時的設計特色。