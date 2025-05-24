MPF加入積金易平台 法律公告刊憲

【本報訊】為配合強制性公積金計劃加入積金易平台，政府會在確認餘下強積金計劃加入積金易平台的日期後刊憲相關法律公告。而相關法律公告將於5月28日舉行的立法會會議上提交立法會省覽，進行先訂立後審議程序。

5‧28交立會省覽 政府昨日於憲報刊登的法律公告，包括《2025年強制性公積金計劃（為施行第19M（2）（a）條指明日期）（修訂）（第4號）公告》；及《2025年強制性公積金計劃（為施行第19U（4）條指定日期）（修訂）（第4號）公告》，《2025年強制性公積金計劃（為施行第19Y（3）條指定日期）（修訂）（第4號）公告》，以及《2025年強制性公積金計劃（為施行第19Z（4）條指定日期）（修訂）（第4號）公告》（合稱《2025年費用規管（修訂）（第4號）公告》）。

政府指，如計劃成員/僱主對積金易平台的具體運作有任何疑問，可瀏覽平台的官方網站，或致電平台的客戶服務熱線。計劃成員/僱主亦可到訪3間分布於港九新界的積金易服務中心。