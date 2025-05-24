將軍澳交通癱瘓 倡增建過海隧道紓緩

【本報訊】港鐵將軍澳綫於周四（22日）傍晚起服務受阻約5小時，期間多區交通大癱瘓。有議員指，事故發生後，將藍隧道及將軍澳隧道均出現堵塞，建議增建一條接駁將軍澳137區至港島東的過海隧道，又建議東九龍智慧綠色集體運輸系統延伸至將軍澳寶琳。此外，運輸及物流局局長陳美寶昨日傍晚與港鐵管理層會面，要求從不同方面跟進事件。

促東九綠色集運延至寶琳 議員李世榮表示，將軍澳居民人口超過40萬人，每日有超過50萬人次乘坐港鐵將軍澳綫，運載量早已飽和，建議將正在規劃的將軍澳南延線延伸至港島東，分流乘客之餘，亦讓將軍澳居民有多一條過海線路選擇。

李又指，事故發生後，將藍隧道及將軍澳隧道均出現堵塞，未來修建的將油隧道亦是通往九龍方向，導致區內出現相同功能的隧道，批評浪費公帑。他建議，應增建一條接駁將軍澳137區至港島東的過海隧道，以吸引居民減少使用東區海底隧道，分流東隧車流。他又認為，當局應積極研究擴大東九龍智慧綠色集體運輸系統服務範圍，例如經馬游塘、翠林、康盛接駁至寶琳區，緩減當區交通壓力。

此外，將軍澳綫發生的列車事故，陳美寶於昨日傍晚與港鐵管理層會面，親身表達對港鐵接連發生事故的關注，要求從不同方面跟進事件。她在會上敦促港鐵全面和有系統地為整個鐵路網絡作風險評估，加快善用科技，強化「預測性檢測及維修」能力，以加強鐵路系統的韌性。她又要求港鐵改善緊急應變包括乘客疏導和發放資訊等的安排。

陳亦指示運輸署仔細檢視如何加強協調各公共交通營辦商在突發情況下的緊急應變工作，以其在類似事件發生時能作最適切及迅速的調配，協助減低對市民大眾的影響。