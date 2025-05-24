將軍澳綫系統故障 料罰款1800萬

【本報訊】港鐵將軍澳綫於周四（22日）傍晚因電力及信號系統故障，全線服務中止近3小時，約5小時後始全面恢復。有議員認為，兩系統同時故障或屬設計短板，建議增設傳感器實時分析架空電纜情況，又料港鐵或面臨逾1,800萬元的罰款。有工程師指出，涉事路段信號系統的設計不完善，促請港鐵加快系統更新工程，並改善事故應變處理方法。

議員籲設傳感器分析電纜 曾任港鐵工程師的議員張欣宇昨接受電台訪問指，事故有機會因電力系統故障，導致連鎖反應影響信號系統，認為屬於設計上的短板，兩個系統理應分開，建議港鐵盡快改善檢討。他續指，港鐵除了要加強日常保養，亦應全面在鐵路網絡增加傳感器，實時監察和分析架空電纜情況，協助工程人員及早了解事故起因。他估計，周四的事故會觸及罰款機制，港鐵應被罰款逾1,800萬元，惟最終需要港鐵向政府交代營運數據，才能知道準確答案。

鐵路運輸專業人員協會主席張年生在同一節目指出，涉事路段信號系統的自我保護裝置之設計較舊和不完善，一旦受到外來壓力，需以人手檢查更換，未有自動恢復功能，促請港鐵加快系統更新工程。

他續指，檢查維修難以單靠肉眼發現架空電纜組件鬆脫，需使用超聲波或紅外線等儀器監測，認為港鐵持續斥資引入新科技，應針對性加強監察能力。他又指港鐵花5小時處理事故不理想，建議港鐵聯同巴士公司、警方和消防等不同部門加強聯合演習，改善事故應變處理方法。