11地點應對強颱 超前部署防洪災

水動上翻式防水閘

26低窪當風住宅區 起牆裝板阻浪擋水 極端天氣挑戰日益頻繁，發展局下周二（27日）會向立法會介紹本港應對氣候變化的長遠防洪和海岸管理綜合策略。該局昨日表示，土拓署揀選了11個超前部署地點，以及全港26個有水浸的地點，在相關地點設置或優化沿岸改善措施，當中26個地點的改善工程合共耗資約3億元，現已完成16個地點的工程，整項措施會在2027年或以前完成。屆時本港若再受到類似山竹、天鴿等超強颱風吹襲，當局有信心相關地點不會再像當年般受災。

渠務署及土木工程拓展署於去年底分別完成應對海平面上升和極端降雨的防洪管理策略規劃研究，亦完成了海岸管理計劃研究。渠務署現正展開15項雨水排放系統改善工程，合共耗資逾170億元，預計會於2030年前陸續完成。

15排放系統料2030年竣工 土拓署指，早前完成的沿岸災害研究識別了全港26個低窪或當風住宅地區，相關地點以往均有水浸問題，會耗資3億元進行改善。

杏花邨已完成相關改善措施，工程大致分3項，第一重擋浪牆、第二重防洪牆及第三重可拆卸式擋水板，上述設施陸續完成後，已能有效減低極端天氣和超強颱風來襲的影響。

因應海岸管理計劃研究，土拓署研究了本世紀中及世紀末的香港海岸情況，並提出數項策略，因應中等及很高溫室氣體排放情景，採取不干預或堅守防線、往內陸移或向海推進的策略。而鯉魚門及大澳，在很高溫室氣體排放的情況下，有機會受災較大影響，但就沒有正面回應會否變得不合居住。土拓署強調，為預警世紀中的海岸情況，土拓署已揀選了11個超前部署地點，例如九龍灣海堤等；至於何時會為超前部署地點進行工程，土拓署則指暫未制訂時間表。

雨水排放隧道 擋浪牆 強力排水機械人 土拓署於杏花邨進行多項沿岸改善措施。