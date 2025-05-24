地盤工中暑亡 家屬質疑大判疏忽

「其實我姐夫可以唔使死！」死者的姓黃舅仔質疑，地盤是否有為工人提供足夠的飲用水，因其姐夫每日要自攜兩大支水上班，而他事後翻查死者手機紀錄，發現姐夫在出事當日沒有帶水上班，並於早上8時許多次請求雜工幫忙購買飲品，但其後獲回覆指地盤汽水機的飲料售罄。