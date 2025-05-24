地盤工中暑亡 家屬質疑大判疏忽
【本報訊】沙田威爾斯親王醫院第二期重建地盤本周三發生一宗懷疑中暑死亡案件，一名姓張（42歲）男工人於4樓露天位置協助落石屎時，懷疑中暑暈倒，送院後證實不治。昨晨10時許，死者數名親友到富山殮房辦理認屍手續，各人神情哀傷，表明希望查出事主猝逝背後的真相。
「其實我姐夫可以唔使死！」死者的姓黃舅仔質疑，地盤是否有為工人提供足夠的飲用水，因其姐夫每日要自攜兩大支水上班，而他事後翻查死者手機紀錄，發現姐夫在出事當日沒有帶水上班，並於早上8時許多次請求雜工幫忙購買飲品，但其後獲回覆指地盤汽水機的飲料售罄。
安排地方休息 露天無風扇
據了解，午飯時間過後，事主懷疑神志不清，突然脫下衣服走動，地盤安全主任收到地盤主管通知後，安排事主到露天地方休息，並提供一支電解水飲品，但休息地點並非休息室，亦沒有風扇。
姓黃舅仔非常質疑工地大判是否有所疏忽，認為事主的異常表現已是清楚的求救信號，而且威爾斯親王醫院就在旁邊，但是相關人士依然毫無作為，「眼白白見一個生命流失」。
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