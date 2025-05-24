數十啟德幕牆工追薪百萬

【本報訊】昨晨10時許，一批工人在啟德沐縉街一地盤出入口聚集，手持「有汗出，無糧出」等標語發起追薪行動，追討被拖欠薪金。據悉，涉事地盤有數十名幕牆工人被拖欠3個月工資，涉款共約100萬元。工人正聯絡分判商商談，望能盡快獲得解決方案。