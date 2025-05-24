3宗地盤致命事故 協興建築罰款108萬

【本報訊】註冊承建商紀律委員會完成對協興建築有限公司，就3宗建築地盤致命事故的紀律研訊，裁定其違反建築工程有關罪行，罰款108.8萬元，另須支付17.17萬元研訊費用。當局重申，註冊承建商就建築工程有關的罪行被法庭定罪，或在建築工程方面犯有疏忽或行為不當，該承建商可被紀律處分。

屋宇署指就相關公司的3宗建築地盤致命事故展開紀律研訊，紀律委員會於本月9日頒布的書面裁決及命令。昨再以憲報公告決定。

2人墮亡 1人夾斃 當局指，第一宗個案涉及一宗於2020年6月27日，在啟德一個建築地盤發生的致命事故，當時一根安裝中的金屬支柱墮下，擊中下方樓宇外牆搭建中的竹棚架，引致一名搭棚工人墮下身亡。勞工處其後檢控，2021年5月24日九龍城裁判法院判罰16.5萬元。

第二宗個案涉及一宗於2020年1月13日，在鰂魚涌一個建築地盤，一部履帶式流動起重機在進行吊運作業時轉動，導致附近一名工人被夾於起重機的機尾部分與金屬圍欄之間，該工人嚴重受傷，同日去世。勞工處其後檢控，2020年12月11日相關公司在東區裁判法院被定罪及判罰款6.2萬元。

第3宗個案涉2022年4月18日在啟德一個建築地盤的事故，當時一名工人在興建中樓宇11樓工作時，懷疑從樓面一個開口墮下至9樓身亡。2023年6月5日九龍城裁判法院判罰其13萬元。