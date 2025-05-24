精進除牌花兩載 議員批評拖太耐

工會嘆遲來的正義 促修例防借新公司「把持」 曾涉多宗致命工業意外的「精進建築有限公司」被政府拒絕註冊續期申請，下月20日起會從「一般建築承建商名冊」除名。有議員指事件是「好大教訓」，反映不履行工業安全或影響承建商的業務，不過，政府歷時兩年才決定除牌，時間拖得過長，希望未來縮短處理個案時間。有工會則指承建商沒吸取教訓，除名的懲罰對意外死傷者來說是「遲來的正義」。

精進建築是6個項目的總承建商，包括3個公營房屋項目。工程界議員盧偉國昨出席一個電台節目表示，為免拖延精進建築負責的3個公營房屋項目進度，並顧及地盤工人生計，政府有權直接委聘可信任的承建商接受，毋須重新招標，相信社會會理解。

盧偉國又指，政府歷時兩年後才決定除牌，時間過長。他又指，未來精進建築可重組，申請成立新公司，相信當局會考慮除牌紀錄，嚴格處理。

香港建造業總工會理事長周思傑則指，2022年安達臣道3死工業意外後，本港工業安全情況持續堪憂，認為今次除名處分對意外死傷者是遲來的正義。至於精進建築的授權簽署人及管理人未來仍可以成立新公司，他建議政府修例漏洞，並建立記分制，記錄管理人涉及的嚴重工業意外，避免其繼續營運承建商。

工程師學會支持有關決定，學會會長馬紹祥強調，工業安全不容妥協，希望業界引以為鑑。事件顯示承建商的安全紀錄會直接影響續牌申請，促請政府必須在保障地盤安全和便利工程進行之間取得平衡。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，除名結果讓業界警惕注意工業安全，否則要負上沉重責任。她認為個案複雜，政府需時處理在所難免，但兩年後才決定除牌對工業意外死者家屬而言是非常煎熬。

根源改革制度始能治本 不過，她指建造業行內文化及制度，包括工期不足等，才是工業安全問題的根源，認為政府要改變制度，否則就算加快除牌進度，都不能明顯解決問題。