採購涉詐騙科大 前供應商董事脫3罪

【本報訊】廉政公署早前起訴兩名香港科技大學前供應商經營者，控告他們涉嫌串謀時任科大兼任副教授楊霖龍，於多項採購中隱瞞楊在該兩間前供應商的權益，歷時超過7年。其中一人承認10項欺詐罪及一項串謀詐騙罪，涉款約320萬元，被判入獄28個月。另一人否認控罪受審，昨在區院獲法官謝沈智慧判處無罪。法官坦言，是在極不情願的情況下才判他罪名不成立，並非相信他無辜；其行為顯示，他絕對不適合受聘於任何公營機構。

案中認罪的被告是40歲的楊兆安，他是高準檢驗及檢測有限公司獨資董事及股東。至於楊霖龍，由於他已離開香港，裁判官已發出手令通緝他歸案。同案42歲的被告歐陽兆㷨，案發期間取代楊兆安出任駿科獨資董事及股東，他早前否認兩項串謀詐騙及一項欺詐罪受審。

非相信無辜 官稱極不情願裁決 法官於判詞指，被告於警誡錄影會面中極度不誠實，不可靠、謊話連篇及胡說八道。而案發期間，楊霖龍是科大的僱員，在2012年9月10日與2013年10月31日期間，歐陽兆㷨亦受僱於科大，而駿科與科大有生意往來；任何一個合理正常的人都會知道，兩人均有披露他們於駿科的權益及利益衝突的責任。

法官續指，雖然歐陽兆㷨知道科大曾發送披露利益衝突的文件，但不予理會。他承認知道該責任，但從沒作出任何披露。事實上，歐陽兆㷨及楊霖龍已可能干犯公職人員行為不當罪。可是，歐陽兆㷨於本案面對的3項控罪是串謀詐騙及詐騙罪，而控罪只針對3項採購。根據現有的證供，控方未能在毫無合理疑點下舉證；遂在極不情願的情況下，裁定3罪罪名不成立，並非相信被告無辜。案件編號：DCCC 1001/2022