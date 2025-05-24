城大校園辦博覽 300初創企業參展
【本報訊】城市大學昨日起一連兩日在校園舉辦大型創新創業博覽「HK Tech 300 Expo」，該活動匯聚了近300間專注於不同科創領域的初創企業，並舉行超過60場創業投資路演。活動展示城大將科研成果及創新創業意念轉化落地，推出市場。
多地大學商會合作 促進科研落地
城大亦舉行「HK Tech 300國際創新創業千萬大賽」的啟動儀式，活動將與來自9個國家及城市，包括汶萊、匈牙利、印尼、哈薩克斯坦、馬來西亞、泰國、土耳其、越南和香港，合共11間大學、5間當地商會和初創培育機構合作，旨在協助不同地區的有志創業的人才和初創企業，善用香港的獨特優勢和資源，將業務拓展至香港及內地市場，同時帶動本地初創企業走向國際，並促進大學的科研成果轉化落地，為香港和世界各地建構一個更緊密的創新創業生態圈。
創新科技及工業局局長孫東表示，城大和HK Tech 300為促進跨學科、跨界別及跨行業的合作締造了一個蓬勃的生態圈，必須共同努力為年輕創業者提供必要的資源、指導和機會，讓他們將創新意念轉化為具有影響力的解決方案，進一步推動香港發展成為國際創新科技中心。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：