城大校園辦博覽 300初創企業參展

多地大學商會合作 促進科研落地

城大亦舉行「HK Tech 300國際創新創業千萬大賽」的啟動儀式，活動將與來自9個國家及城市，包括汶萊、匈牙利、印尼、哈薩克斯坦、馬來西亞、泰國、土耳其、越南和香港，合共11間大學、5間當地商會和初創培育機構合作，旨在協助不同地區的有志創業的人才和初創企業，善用香港的獨特優勢和資源，將業務拓展至香港及內地市場，同時帶動本地初創企業走向國際，並促進大學的科研成果轉化落地，為香港和世界各地建構一個更緊密的創新創業生態圈。