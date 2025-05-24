哈佛被禁招國際生 港眾學府即「搶人」

白宮刁難 6800簽證恐失效需轉校遣返 美國政府於當地時間周四（22日）宣布取消哈佛大學取錄外國學生資格，現時6,793名國際學生的簽證或將失效，面臨即時遣返或轉學風險。事件震驚各方，哈佛大學指美國政府此舉屬違憲，提控要求撤銷禁令。有本港升學顧問估計，本港現時在哈佛大學就學的學生人數應少於100人，受事件影響不大。教育局則即時與各大學聯繫，呼籲他們積極行動，支持可能轉學的哈佛在校生。而科技大學、城市大學及嶺南大學昨均即時遞出橄欖枝「搶人」，科大指歡迎就讀哈佛大學的國際本科生和研究生，以及已獲哈佛大學學位課程確認錄取的國際學生來港升學深造。

哈佛：將提控促撤禁令 美國國土安全部長諾姆在社交平台宣布，撤銷哈佛大學接收外籍學生的「學生與交流訪問學者計劃」（SEVP）認證，這是對全美所有大學和學術機構的警號。他又向哈佛大學相關管理層發函，指控校方「縱容暴力、反猶太主義，並與中國共產黨進行協調」，其校園環境「存在嚴重安全風險」，因此取消該校外籍學生計劃資格。哈佛大學斥白宮此舉違法，屬報復性行動，可能對大學造成嚴重損害，將提控要求撤銷禁令。校方亦會全力捍衞接待國際學生和學者的能力。

該校統計指，哈佛大學2024/25學年招收了近6,800名國際學生，佔其總招生人數的27%。而2022年的數據顯示，該校的中國學生有1,016人，為最大的留學生群體。外交部發言人毛寧昨日強調，中方將堅定維護海外華人學生和學者的正當合法權益。

科大昨日中午已發出公開邀請，會優先考慮加快錄取受事件影響學生，為確保順利過渡，已成立專門團隊協助學生辦理入學、學分轉移、住宿和簽證後勤事宜。城市大學亦指，因應全球學術格局的變化，主動支援因學業受阻的國際學生，邀請他們來港繼續升學，並提供包括特別獎學金在內的多方面支援。嶺大亦稱歡迎相關學生來港升學。

教育局局長蔡若蓮在社交媒體發文，指該局已即時與本港大學聯繫，呼籲他們積極行動，亦聯繫了哈佛大學香港校友會，為獲錄取赴哈佛大學升學的同學提供全面支援。

料少於百港生受影響 領優教育升學總監吳語庭表示，本港現時在哈佛大學就學的學生人數應少於100人，哈佛打算對美國政府發起法律訴訟，相信美國學校收取國際學生的取態不會改變，最終學校亦有機會與美國當局「傾掂數」，令國際學生可以繼續到美國升學，惟他亦指有機會陸續會有其他大學同樣被撤銷取錄外國學生的資格，建議有意到美國升學的學生要留意美國政府的最新措施。本報綜合報道