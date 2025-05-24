杜絕悲劇應推廣鄰舍守護 冀從速制訂照顧者資料庫

【本報訊】3歲幼女疑吃乾糧伴母屍4日一事曝光後，議員紛紛關注現有機制能否杜絕悲劇。議員狄志遠表示，本港討論高危照顧者及家庭名單多時，若能及早制訂，或更容易讓相關機構提供關心支援等跟進服務，後續方面，該女童或需心理學家檢查，因為驟失至親及伴屍體幾天的經歷，需留意稚童的心理健康。另有議員認為，本港應推廣鄰舍守護，對獨居、單親及弱勢家庭多加留意。

政府在2024年《施政報告》宣布，會研究建立跨專業、跨機構的護老者和殘疾人士照顧者資料庫，以識別高風險個案，及早介入支援，資料庫初步會包括年老照顧者及低收入照顧者。不過，今次事件亦敲響一長一幼的照顧警鐘。狄志遠指，有關個案需了解母女本身是否社會福利署個案，及事件中有否照顧漏洞。他認為，今次照顧者是有長期病患的人士、同時只是一人照顧幼女，需要社區保護網提供支援。

涉事女童或現心理陰影 需跟進 後續照顧方面，他認為短期內需要可靠親人或其他院舍照顧，各個持份者或服務機構單位要有更高的警覺性。尤其現代人精神健康問題、病痛、生活壓力較大，所以警覺性也要擴大範圍。他認為，該女童或需心理學家檢查，因為看着家人的屍體幾天，或會出現心理陰影。

立法會福利事務委員會主席管浩鳴指，今次事件需研究有否出現服務缺口（service gap），會向社署跟進該母女是否跟進個案，同時認為可推廣鄰舍守護，若是獨居、單親家庭，可着鄰居有空時多留意。