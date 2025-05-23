過渡屋貴過劏房 徵差餉並不合理

為了協助正在輪候公屋卻未能即時上樓、有迫切住屋需要人士，港府推出過渡屋項目，出發點無疑很好，但交由社福機構營運，實際結果未必盡如人意。位於啟德的「啟福居」至今入住率僅約四成，屬眾多過渡屋之中最差。本報收到多個租戶投訴，指近日收到營運機構「齊惜福」通知須繳交差餉，最終付出比租住劏房更貴，質疑有關做法有違協助劏房戶的原意。

啟德屬新發展區，交通配套日漸完善，位於區內的過渡屋理應受到歡迎，偏偏啟福居至今「跑輸大市」，入住率比新界偏遠地區的過渡屋更低。奇怪的是，隔鄰同處啟德的另一過渡屋、由東華三院營運的「啟德．東寓」，入住率接近百分百，為何有這麼大的差異？或與營運機構的管理不同有關。

啟福居去年8月入伙，租戶自今年4月底起，陸續收到差餉物業估價署信件，並接獲齊惜福通知，每個單位都要繳付差餉。租戶指出，簽租約時已被該機構多番催促，「一係簽，一係唔簽」，以致想查看租約也沒有時間，事前亦未有被知會需要繳交差餉，批評有關做法不合理。另外，有家庭租戶因為4人單位數量有限，在機構建議下租住兩個相連的兩人單位，空間比4人單位更細，但月租卻貴了48%，連同差餉每月須繳交逾9,000元，比租劏房更貴，形容該機構是「乞兒兜攞飯食」。

誠然，坊間的私樓租務市場，差餉和管理費都是由業主負責，已包括在租金之內，租客毋須另外繳付；此外，由其他社福機構例如社協營運的過渡屋，差餉亦是由機構自行負責，不會向租戶徵收。齊惜福的做法，顯然有別於其他社福機構，即使已列明在租約之內，也不代表這樣做就是合理。相反，若租戶開支比租住劏房更難承擔，直情是違背了政府推出過渡屋的原意。

事實上，社福機構並非商業機構，要他們營運自負盈虧的項目，效果往往未如理想，過去也有許多社企蝕錢執笠的例子。過渡屋交由社福機構管理，若欠缺經驗，效果便會大打折扣。

正如社協指出，每個社福機構的營運模式不同，但原意都是幫助有困難人士，向本來已有經濟困難的家庭徵收差餉，只會令他們百上加斤。但與此同時，社福機構亦有一本難唸的經，營運成本不菲，政府向他們徵收差餉，只會進一步造成財政壓力，最理想的做法，是豁免向非牟利機構徵收差餉。有關建議並非沒有道理，議員指出，申請過渡屋人士大多對租金變化敏感，若每月租金開支與劏房相若，劏房戶便不會勞師動眾搬至過渡屋，而且過渡屋並非純商業行為，租金釐定有需要考慮租戶負擔能力，作出平衡。

啟德是本港新的核心商業區，當初在該區設立過渡屋，已令區內小業主不滿，擔心導致樓價下跌，若營運機構還要搞得一團糟，無法減輕有迫切住屋需要人士的負擔，更是添煩添亂。當局除了要審視有關機構是否適合營運，也該多了解租戶想法，豁免所有過渡屋的差餉或是可行之法。