撥亂反正：葡國選舉 真的「夠了」

昨日談過剛於周日結束的羅馬尼亞總統選舉次輪投票，雖然極右派未能勝出，但其得票卻翻了不止一番，並在選舉過程中先後打殘了兩大傳統左右派政黨，按走勢有機會於3年後「變天」執政。

在同日進行投票的葡萄牙國會選舉，由現任總理蒙特內格羅領導的中間偏右民主聯盟，贏得了最多的89個議席。但選舉的真正贏家，實為成立只有6年的新興極右政黨「夠了」，該黨與中左翼的社會黨得票率叮噹馬頭，同樣取得58個議席。

由於民主聯盟席數未能過半，必須與其他黨派結盟才能延續執政。該黨已表明不會與親俄、疑歐及反移民的「夠了」合作，其他細黨又不成氣候，餘下唯一選擇便是與社會黨合組左右聯合政府。有關合作不僅會很艱難和不穩定，更重要是有違左中右大多數選民的意願。

再者，蒙特內格羅早前才因為捲入家族企業非法資產轉移醜聞，而遭國會通過不信任動議，導致葡萄牙須於不到4年內第3度舉行大選。若重選後執政黨組成不變，總理人選也不變，自然令民心加速思變。當愈來愈多選民都受夠了傳統主流黨派的政治妥協和壟斷，「夠了」便有望上台執政。

此外，波蘭周日也進行了總統選舉首輪投票，得票最高兩位候選人分別來自親歐派與保守派，將排第三的極右候選人篩走，表面看來是後者吃了敗仗。但極右派之所以未能在波蘭奪權，很大原因是原有的保守派立場已經很右，包括反同、反墮胎及反移民，只差沒有反歐盟和親俄。而且親歐派與保守派最後誰能勝選，很大程度取決於極右政黨及其支持者在第二輪投票的取態，令後者儼如「造王者」，引領整個波蘭的政治光譜繼續往右轉。