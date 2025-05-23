冰鑑春秋：世界吹牛大賽開打

特朗普近日發表一系列「志向遠大」的美好願景，先是宣稱美國很快將有F35雙發版的「F55」以及F22的進階版「超級F22」，跟着又揚言在3年內部署全方位空天攔截防空系統「金穹」！令人懷疑美國突然間科技大爆發，難道又和外星人有了新交易？

單引擎的F35要改成雙引擎，基本上整個機體都要重新設計，絕不是如特氏輕描淡寫地表示「我不喜歡單發機型」，於是多加一顆引擎就算完事。而重新設計一款機型，沒有個10年、8年，根本不可能成功。至於「超級F22」被特朗普說得好像很神，但實際上很可能只是升級紅外線防禦感測系統，以及匿蹤構型副油箱，再加上機體延壽工程，目標不過是讓這款飛機撐到2040年代罷了。

而「金穹」防空系統看似列根時代星戰計劃翻版，但關鍵的能攻擊數百至數千公里遠的超高能激光技術，目前離成功還遙不可及，沒有這項技術，如何從太空攔截高超音速導彈？而美國國土面積是以色列的450倍，「鐵穹」系統面對胡塞武裝與伊朗的攻擊，尚且無法做到滴水不漏，面對技術更高明的中俄導彈，美方防守範圍卻要大得多，又怎麼可能達到特朗普所想要的效果？但這些其實都不重要，特朗普也知道這些是吹牛，但吹牛成功的關鍵，就在多數人要的只是一時的興奮與榮耀感，真正關心後續發展並追蹤到底的人，畢竟少之又少，這也是特朗普從1.0以來便吹了無數無法實現的牛，卻仍能捲土重來的原因。

無獨有偶，地球的另一端，印度總理莫迪也正在用同樣的手法操弄印度選民，而在資訊不對等的情況下，得到的效果甚至比特朗普還好！這場世界吹牛大賽早已全面開打，台灣的賴清德也參賽已久，目前正在積極搏命演出。