橫眉冷看：出口成績十分亮麗

今年4月，中美兩國爆發關稅貿易戰，戰果如何，且看數字便知。原以為中國4月的出口額只會持平，或者只增1至2%，結果是增長8.1%，成績遠超預期。到5月12日，老美已經熬不住，同意對華的關稅，暫時由145%或以上，大幅度降至30%。這消息一出，中國廠商的訂單馬上猶如雪片般飛至，出口貨櫃變得一箱難求，出口量在4天之內，大增300%。

由5月12日起計，中美兩國尚有90天的磋商期，這3個月時間，廠家為防華盛頓政府再生變卦，勢必洶湧下單，中國廠商定然會加班加點，拚命出貨。90天期滿之後，便是8月中，2025年已過了一大半，因為這段期間的出口增幅遠勝預期，說不定中國全年的出口目標已提前達成。不論中美雙方協議的結果如何，對今年中國出口的成績表，或許已影響不大。

最後即使中美談崩了，也只會影響來年的出口表現，最低限度中國又多爭取了一年時間作準備，往後對美國的出口依賴，只會愈降愈低。況且，美國總統特朗普素來善變，你今年跟他鬧翻，難保明年他又會跟你談和，對這一類人嘛，不必事事與他較真。

經過2025年，中國出口又多添了一個強勢產業，那就是中國製造的武器。過去，Made in China的產品類別，出口量位居世界第一的，可謂不計其數，但軍工業的表現，卻一直落後於美歐國家。然而前瞻未來，這個情況很可能會改變。近日巴基斯坦與印度爆發戰爭，中國軍備的表現震驚全球，使不少軍事專家大為改觀，多國政府現正密鑼緊鼓，要來華洽購軍備。在印巴戰爭中，中國製的武器贏在整個軍事體系，外國人想買，很可能便要一整套體系買回去。呵呵！這盤生意肯定賺翻了。