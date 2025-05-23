坦言集：制裁以色列

當不少中國人仍沉醉在印巴衝突中，國產戰機表現的超卓戰績，加薩地帶的巴勒斯坦人民，正遭受愈來愈嚴重的種族主義清洗，死傷超過10萬人。現在每天都有數百人傷亡，200多萬人遭受以色列絕糧、絕水、絕藥的公開謀殺。國際社會受着猶太人集團的金錢收買，不敢為巴勒斯坦人民、為國際公義和人類道德，對抗以色列的屠殺。

中國有強大的軍力，也在與美國貿易戰中表現出強大的經濟韌力，中國政府提出全球安全倡議、全球發展倡議、人類命運共同體的偉大理想。可是，為甚麼在以色列屠殺巴勒斯坦人時，只是譴責？南非等可以在國際刑事法院控訴以色列政府，中國似乎迴避對以色列暴行採取大國應有的行動，口惠實不至。

雖說有許多政治因素要考慮，涉及中國的利益，可是，當200多萬人正面臨被屠殺，屠殺與納粹主義的屠殺相同，且更明目張膽、理直氣壯地用他們的部落神來維護屠殺，中國為甚麼沒有真正的行動，還只是侃侃而談，看着婦孺老弱一天一天地被炸死、餓死，而不動心？或許中國有許多計謀，要時間來推展，但過一天便是上百人傷亡，中國是否要巴勒斯坦人民等待至種族被以色列滅絕？

中國應暫時與以色列斷絕外交關係，派遣機隊、艦隊運載人道物資到加薩，且應如早前中國運輸機往黎巴嫩，送補給物資給駐當地的中國維和部隊，強闖入加薩空降和運送物資，看以色列敢不敢公然對華動武。

現在以色列已對在西岸地區考察的外國使節團開火，引起國際公憤。若以色列攻擊中國運送人道物資，世界必然站在中國和巴勒斯坦方面，對付以色列。中國此舉是求打破國際沒法救援加薩的困局。以色列動武屠殺，中國強行以人道主義救援，作出示範，讓歐洲和「全球南方」一起強行衝破以色列的「監獄」圍牆，以國動武便是與全球為敵。美國不制止以色列，便讓以色列與國際社會開戰，把加薩屠殺變成國際社會與以色列的決鬥。

在此之前後，中國應與國際社會對以色列犯戰爭罪行、種族主義罪行的人物、組織，進行嚴厲制裁；暫時停止對以色列公民來華發放簽證，禁止部分有軍事性質的雙邊貿易。中國可有計謀，但不能作為藉口，迴避對巴人正遭受屠殺的人類命運共同體責任。