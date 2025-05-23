圖赴澳門貨船走私 檢煙草美容針魚翅

攙正當貨被識穿 總值逾2800萬元 海關在本月上旬截查一艘前往澳門的貨船，發現船上載有大批貨物，但船員提供的載貨艙單非常簡陋，懷疑當中混雜未列艙單物品，於是決定作進一步查驗。關員經檢查後，揭發該貨船裝載總值超過2,800萬元的懷疑走私貨，包括受管制魚翅、煙草及美容針劑等，相信有人借正當貨物掩人耳目，企圖避過偵查。海關正追查貨物來源及其目的地，暫時無人被捕。

本月9日，海關區域巡邏船在本港西南面水域進行反走私巡邏時，在分流對開水面截停一艘正開往澳門的貨船。當時船上有9名船員，並且擺滿大量散裝貨物，惟關員要求船員出示載貨艙單時，船員僅能提供一份簡陋粗疏的文件。關員懷疑有人進行走私活動，遂將貨船押送至屯門海關船隊基地作進一步檢查。

經查驗後，海關在貨艙內發現大批未列艙單貨物，包括懷疑受管制的魚翅、乾貨海味、美容針劑、電子零件、煙草及另類吸煙產品等，估計市值超過2,800萬元。海關會循貨物來源及最終目的地等方向繼續追查，不排除會有人被捕。

另類吸煙產品偽裝日用品 調查人員表示，涉案不法分子將另類吸煙產品及煙草，裝入印有日用品牌子的紙箱內，企圖將之偽裝成日用品出口；另外，相關未列艙單貨物被混雜在已申報貨物內，意圖魚目混珠。

海關重申，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年；根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人在未有相關許可證的情況下，進出口或管有瀕危物種均屬違法，一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年。市民切勿以身試法。