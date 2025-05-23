涉性侵女友年幼女 2男受審共控12罪

被指求補師勿告發 事主母否認妨司法 女童在8歲至10歲期間，疑先後遭母親兩任男友性侵。其中一人涉8度非禮女童，另一人則涉與女童4度非法性交。女童母親被問及有關事件時，被指要求女兒及其補習老師隱瞞性侵事宜，同時吩咐男友刪除敏感訊息。涉案兩名男子分別否認4項非法性交及8項非禮罪，女童母親則否認妨礙司法公正罪，案件昨日在高院開審。據同意事實提到，其中一名男被告早前已承認5項非禮罪，承認曾撫摸女童胸部及舔她的乳頭。

3名被告分別是全志明（現年53歲），他持雙程證來港；李錦輝（71歲）及匿名被告「N.D.」（49歲）。當中全志明被控於2019年9月1日至12月31日期間，4次在大埔大光里寶豐樓一單位與女童Ｘ非法性交。李錦輝則被控於2017年某日，在粉嶺昌盛苑昌兆閣非禮Ｘ，及在大埔某單位7度非禮Ｘ。

匿名女被告「N.D.」，被控於或約於2023年4月1日，要求蔡姓男子不要向警方舉報全志明性虐待Ｘ；要求Ｙ不要告知所有人就全志明曾性虐待Ｘ及Ｙ；吩咐全志明告知警方沒有事情發生，並刪除二人的敏感對話；要求Ｙ在警方問她全志明曾否性虐待她的情況下，說沒有事情發生。

其中一人早前認5非禮罪 據同意事實指，女童Ｘ於2009年出生，女童Ｙ則於2011年出生，被告「N.D.」是兩人的母親。而法庭於2018年頒令「N.D.」跟丈夫離婚。全志明早前已承認5項非禮罪，案發日期為2019年7月1日至9月30日。被告承認和Ｘ在寶豐樓單位午睡期間，親吻Ｘ的嘴唇、隔着Ｘ的衣服撫弄Ｘ的胸部、搓揉Ｘ的私處，用Ｘ的手左右搖擺自己的陰莖，亦有把Ｘ抱到自己身上，用陰莖摩擦她的私處及舔她的乳頭。

控方開案陳詞則指，2017年時，李錦輝是「N.D.」的男友；全志明則於2019年成為「N.D.」的男友。控方指李錦輝於2017年時，曾在Ｘ的住處摸Ｘ的下體，並向Ｘ說「我都摸咗你啦，你可唔可以摸番我」。到2019年，全志明則4度與Ｘ性交，當時並沒使用安全套。Ｘ曾向蔡姓補習老師提及性侵事件，蔡則向「N.D.」問相關事件，但「N.D.」叫蔡隱瞞全志明曾性侵Ｘ的事情。其後，「N.D.」亦曾要求Ｙ要向警員稱沒有事情發生過，並要全刪除敏感訊息。案件編號：HCCC 297/2024