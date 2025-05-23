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劏房冧假天花 擊傷租客
【本報訊】葵涌德士古道35至43號德泰大廈，昨日接近下午1時，上址一劏房單位一塊約兩米乘2.5米的假天花突然剝落，擊中姓陳（61歲）男租客頭部。陳男頭部受傷，其後自行報案，並由救護車送往仁濟醫院治理。警員將案件列「有人意外受傷」，事後封鎖現場調查。
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