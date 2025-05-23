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貨車門突開跌豬殼阻路

行車路上有豬殼，引起駕駛人士注視。（馬竟峯攝） 行車路上有豬殼，引起駕駛人士注視。（馬竟峯攝）
行車路上有豬殼，引起駕駛人士注視。（馬竟峯攝）
【本報訊】昨晨8時許，一輛運送豬殼的貨車沿灣仔皇后大道東往銅鑼灣方向行駛，至律敦治醫院對開時，貨斗車門突然打開，車上半隻豬殼跌出車外。豬殼橫亘路中阻行車線，吸引不少市民及駕駛人士注目，貨車司機其後折返現場，將豬殼檢回運走。
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