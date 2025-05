東呼即應：告示拍卡變拍照 車場翻譯惹嘲笑

【本報訊】《東呼即應》近日發現網傳停車場英文告示出錯,將「請『拍』八達通」硬譯成「Please take a photo of the Octopus」,惹來網民嘲笑;令人「O嘴」的還有便利店價錢牌,有貨品標價「一件12元」、「兩件29元」,令人摸不着頭腦;亦有「韓式部隊鍋大碗麵」標售天價999元,有網民質疑是否以韓圜計價。