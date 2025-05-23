中小學課程改革 議員籲融入AI元素

【本報訊】人工智能（AI）愈來愈普及。立法會昨通過有關研究進行中小學課程架構改革的議員議案。提出議案的議員田北辰指若政府仍用舊思維，只把AI作為大學的必修科，「就只係Hea住做」，要求中小學所有課程融入AI元素；亦有議員指香港起步不遲，但步伐不夠大、取態亦保守。

田北辰指AI高速發展改變人類的生活方式，本港學校要如何改變，要求中小學所有課程都要做到改革，完全融入AI元素，由老師教導學生如何用AI學習，如何用公開的資料作分析，提升學生的思維。他認為單一科目修讀會不夠針對性，每一科所教的性質不同，學生未必可以全面應用在所有學科，期望做到無處不AI，將AI概念滲透到每一科。

既然課程框架要變，他指教師不但要在職培訓，甚至應進行職前培訓。他說：「仲用舊嗰套，AI只列作大學必修科，咁就只係Hea嚟做。」他又認為應引入更多AI專家及專才來港，推進大學的AI發展。

指港取態保守 未能善用科技 教育界議員朱國強指教育局早於兩年已推出涵蓋編程及計算思維概念的「高小增潤編程教育」，亦有涵蓋人工智能倫理、計算機視角等的「初中人工智能課程」，建議每間學校以10至14小時去施教，認為香港起步不遲，但是步伐不夠大、取態亦保守。

他舉例，官方小學教材只學基本編程而未涉獵人工智能，到初中階段才會用人工智能示範創作歌詞，雖然課程未教但小學生已認識，坦言不少小學生已識得用人工智能做功課、畫畫或作古仔等，認為如何善用才是問題，當局應更積極及放手予學生，從小解難動手做，而非為編程而編程。

針對教學方面，議員管浩鳴建議政府推出「教師AI培訓計劃」，透過在職進修課程，全面提升教師的AI知識與教學能力，並透過稅務優惠等政策誘因，鼓勵企業贊助學校設立創科實驗室、購置AI教學設備，並提供學生實習計劃，拓展實踐學習機會。