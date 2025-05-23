上月整體消費物價 按年增2%

【本報訊】政府統計處昨公布，今年4月份整體消費物價按年升2.0%，較今年3月份的相應升幅（1.4%）高0.6個百分點，升幅擴大主要是由於差餉寬減上限較去年同期低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響後，4月基本通脹率為1.3%，亦較今年3月份（1.0%）為高，升幅擴大主要是由於旅遊費用和進出香港交通費用上升所致。

水電煤升13%最高 在各類綜合消費物價指數組成項目中，按年升幅最高的類別為電力、燃氣及水，飆升13.2%；其次為升3.8%的交通，而住屋升2.8%、雜項服務增2.1%、外出用膳及外賣亦升1.3%。另一方面，衣履按年跌幅最高，下跌4.1%；耐用物品則跌1.6%，而基本食品亦下跌1.3%。

政府表示，通脹壓力在近月大致維持溫和。4月基本消費物價通脹率有所上升，主要是由於復活節假期較遲來臨，令與旅遊相關的費用錄得明顯按年升幅。基本綜合消費物價指數較去年上升1.3%，上月的升幅為1.0%。各主要組成項目的價格壓力大致維持受控。展望將來，整體通脹在短期內應維持輕微。本地成本和外圍價格壓力應會持續可控。