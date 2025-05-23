辣推控煙措施 智庫憂助長黑市

徐家健

【本報訊】政府「控煙十招」日前出爐，包括加重未完稅煙罰則及逐步禁售加味煙等。有政策研究中心昨公布一項研究報告，指本港私煙氾濫，加上本港與內地控煙力度不一，擔心日後一旦禁加味煙實施，恐會進一步將煙民推向私煙市場及北上買煙，最終使煙民吸食更多來歷不明的私煙而「輸健康」，政府煙稅也再度大跌而「輸經濟」；建議港府透過「需求管理」控煙，包括加強全面健康教育，取代現時「靠嚇」式宣傳教育。

智庫百家塔政策研究中心共同創辦人及經濟研究總監徐家健指出，香港現時的煙草產品供應有3大來源，包括市面上店舖售賣的香煙、私煙及內地買回的免稅煙。其中市面上的完稅煙，經政府接連加煙稅後，銷量已暴跌六成，惟吸煙率跌幅卻不明顯，反映煙民轉投私煙市場。加上近期海關屢破獲涉款逾億的走私煙案，更證明本地私煙市場有利可圖，吸引不法分子鋌而走險，當局亦承認近兩年私煙數字急升，情況與加煙稅有關。他又指，雖「十招」中有加強私煙罰則，惟目前在財赤之下，要進一步加強執法亦會面對資源、人手不足問題。

徐引述外國例子指出，地下藥物、毒品市場中，市民一旦找到固定、熟悉的買家後，便可克服「固定成本」，終導致在黑市中愈買愈多，情況亦可能在本港私煙市場出現，導致氾濫情況加劇。此外，內地與香港控煙力度的差距猶如「一國兩控」。由於北上買煙並非難事，就算港府嚴厲控煙，只要市民仍可北上買煙，情況就如「港島禁煙、九龍新界唔禁」，終令煙民轉買私煙、北上買煙。

倡從需求着手 加強教育 徐認為，近年政府透過加煙稅、禁售等「干預供應」手段大力控煙，惟私煙數字急增，反映需求一直存在，建議政府從「需求」着手，例如教育煙民重視生命價值、考慮長遠健康等，提供對應的生活習慣建議。

醫務衞生局回應指，政府新一輪控煙策略中，「重教育」是方向之一，惟亦需多管齊下控煙。局方強調，私煙與完稅煙均為煙草產品，而所有煙草產品，包括完稅及非完稅均有危害性。