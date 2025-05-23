往返香港澳洲阿德萊德 國泰11‧11起恢復直航

【本報訊】國泰航空將於11月11日起，恢復往返香港與澳洲阿德萊德的直航航班，提供每周3班冬季季節服務，為西南太平洋網絡增添另一新航點，直航服務提供至明年3月27日。新航線連繫香港與南澳首府，為來往香港、西南太平洋和其他地區的顧客提供選擇。

每周3班 明年3‧27止 阿德萊德將成為國泰航空於西南太平洋的第8個目的地，國泰航空目前全年提供定期班次往返香港與奧克蘭、布里斯本、墨爾本、珀斯和悉尼，並在冬季營運往返香港至開恩茲及基督城的季節服務。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，隨着阿德萊德航線回歸，國泰航空於今年冬季高峰期間，每周將營運近90對航班往返西南太平洋8大城市，為往來香港與該地區的顧客提供更多不同選擇。