網約車企將南下溝通 的士業急撤請願行動

的士業界不滿白牌車衝擊行業，原定今日發起本月內第3次請願，20名代表再到金鐘政府總部集會，並遞交請願信，要求內地協助規管或禁止「滴滴出行」及「高德打車」等網約車在港的不合理營運，不過，昨日下午，團體突然宣布取消集會。據發起行動的新界西北的士司機從業員總會主席黃永忠向本報解釋，獲悉滴滴及高德會派人來港，與港府討論白牌車營運問題，故決定取消集會等候進一步消息。

黃永忠表示，一周前已去信中央，促請內地相關單位協助他們約見滴滴及高德負責人，商討如何整改在港營運網約車的問題，昨日接獲通知，兩間公司會派負責人來港。

料談整改在港營運問題 他直言，港府遲遲未有行動，他們只好直接「求國家幫手」，相信今次由中央單位出面較為有效，又指「如果佢哋（滴滴及高德）繼續做，都幾大件事。」

本月9日，智慧出行聯合商會主席周國強聯同21個的士團體、共38名業界代表，到西九龍政府合署運輸署總部請願，批評當局打擊白牌車不力；上周五（16日），約40名的士車主又到金鐘政府總部遞交請願信，指控非法白牌車過去11年來剝削的士生意，令司機收入銳減，忍無可忍下決定示威要求全面取締及監管白牌車。

放蛇打擊白牌車拉兩人 的士業行動不斷，執法部門亦有打擊行動，新界北區警員昨早進行打擊非法載客取酬（俗稱「白牌車」）的行動，警員於粉嶺區喬裝乘客，成功截獲一輛非法載客取酬的私家車及一輛Tesla電動車。兩名分別為44歲及70歲的本地男司機，涉嫌「利用汽車作非法出租或載客取酬用途」及「沒有第三者保險而使用車輛」，涉案私家車亦被扣查作進一步檢驗。兩名被捕人已獲准保釋候查，須於6月下旬向執法部門報到。據悉，被捕的70歲男子報稱無業，被捕的44歲男子報稱為建築工人。

根據道路交通條例，除非汽車獲發有效的出租汽車許可證，否則任何人不得駕駛或使用該車輛作出租或載客取酬用途。首次定罪可被判處罰款一萬元及監禁6個月，再次干犯者可處罰款2.5萬元及監禁12個月。