醫健：職場健康：吊棚安全要有星 參加「職安健星級企業－懸空式棚架」安全認可計劃

懸空式棚架（吊棚）被廣泛用作樓宇外牆設施維修及保養工程的工作平台，例如維修和更換分體式冷氣機、窗戶及喉管等。近年來香港發生多宗涉及棚工搭建或拆卸吊棚時不幸墮樓，導致死亡意外發生，後果絕不容忽視！有見及此，為提升搭拆吊棚企業的工作安全水平，職業安全健康局聯同勞工處於2025年推出全新「職安健星級企業－懸空式棚架安全認可計劃」。

吊棚企業參加「安全認可計劃」好處多 認可計劃為從事搭拆吊棚的企業提供度身訂造的職安健顧問服務，協助企業建立安全管理制度並制訂預防意外的控制措施。認可計劃亦有提供免費的安全訓練課程，並資助企業購買安全裝備，以提升安全水平。企業成功通過認證後，將成為「懸空式棚架職安健星級企業」，並列入星級名冊內，有助客戶識別安全的吊棚企業並贏得商譽。此外，吊棚星級企業可享有僱員補償聯保計劃（聯保）的保費優惠及符合建造業議會「懸空式棚架註冊專門行業承造商制度」中「安全標準」的註冊要求。

搵公司搭吊棚？必選「吊棚星級企業」 住戶單位更換冷氣、窗、水喉等，少不免需要搭吊棚。如果無做好安全措施而導致工業意外，業主可能遭索償！負上法律責任之外，單位亦會變成凶宅！所以，住戶單位要做吊棚工程，業主都要為安全把關，立即透過下列網頁，在「懸空式棚架職安健星級企業名冊」揀選安全可靠的吊棚公司，保障工人同自己。

‧星級企業通過嚴格安全審核，有效執行安全管理制度，保障施工安全。

‧星級企業擁有良好的工作安全紀錄，在獲得認證前最少12個月及成為星級企業期間，並無涉及任何致命意外。

‧所有「星級企業」都有為員工購買合適的勞工保險。

職業安全健康局

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