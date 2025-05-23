仁滙醫務疑結業 接2278宗投訴

【本報訊】提供嬰幼兒疫苗接種服務及檢查服務的仁滙醫務集團早前懷疑結業，大批家長慘變苦主，紛紛向政府求助。海關表示，截至前日5時，一共收到2,278宗相關投訴個案，當中金額最高的一宗涉款逾2.9萬元。

循商說例調查 海關指出，根據《商品說明條例》，任何商戶接受付款時意圖不供應有關產品，或無合理理由能於指定時間供應相關產品，均屬違法。目前執法部門正循有關方向調查，由於可能牽涉法律程序，未能透露更多詳情。

另外，衞生部門日前出席立法會時指出，政府因應是次事件已於本月初成立跨部門專責小組，其中執法部門已於本月7日拘捕涉事公司的一名董事和一名公司秘書，涉嫌違反《商品說明條例》。執法部門會繼續安排已舉報的市民錄取口供，以助搜證，而消委會亦會繼續嘗試聯絡涉事公司進行調停工作。

同時，衞生署亦就事件設立電話專線、電郵和即時通訊軟件供本地及非本地人士免費查詢，提供健康資訊，尤其是疫苗注射建議，並協助家長安排子女到母嬰健康院接種「香港兒童免疫接種計劃」下的疫苗。此外，署方得悉涉事公司曾經使用私家醫院化驗服務，並已主動協助將相關檢查報告送達相關醫生，以便跟進。