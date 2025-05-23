無處不旅遊需顧容量 議員憂「客大過主」亂象

缺旅客外遊數據 業界難作超前部署 訪港旅客數字上升，但零售餐飲業未見起色，甚至出現「特種兵」旅客。有議員昨在立法會上直指政府推動無處不旅遊同時要精準容量管理，避免過度擠壓本地市民生活空間，同時要避免出現「客大過主」的失衡現象，亦有議員指政府欠缺旅客及港人外遊數據，業界分析市場時難免出現盲人摸象、難作出超前部署以及精準營銷。

立法會昨通過由旅遊界議員姚柏良提出「強化香港作為國際旅遊城市樞紐的角色，鞏固其作為世界級首選旅遊目的地的地位」議案。他指目前政府公開的數據只有入境處及旅發局問卷調查基本數據，欠缺港人外遊數據，核心數據維度例如旅客性別、年齡、出入境模式、流動習慣、內地旅客的省份來源及持有的簽注類型等關鍵指標無從掌握。由於數據不足，他指用大數據預測旅客流量也就無從談起，業界分析市場時難免出現盲人摸象、難作出超前部署以及精準營銷。

避免過度擠壓市民生活空間 政府推動無處不旅遊，但議員江玉歡認為亦要精準容量管理，避免過度擠壓本地市民生活空間，避免出現「客大過主」的失衡現象。她反問東壩出現擁擠情景，是否體驗政府發展旅遊的目標？五一期間尖沙咀海濱，大部分遊客在有限的範圍駐足，一街之隔的店舖難受惠遊客量，是否存在失衡？

她指要跳出淺層討論，香港旅遊轉型本質是城市治理革新，國際旅遊地標建設必須是在地性為核心，把本土文化、市民生活及旅遊發展深度結合，形成「主客共生」的永續模式。

針對如何吸引旅客，紡織及製衣界議員陳祖恒說：「好多地方都知道，旅客嚟唔嚟、會唔會一嚟再嚟，是取決於城市有沒有令人期待的新事物。」他指周邊城市將陸續有大型的主題樂園落成；反觀香港，啟德體育園之後，未來幾年有甚麼新文化或旅遊地標可以令人期待？

大型基建從規劃到落成往往需時十年八載，故他建議政府把握市區重建和新發展區的土地，興建新一代旅遊設施，例如主題樂園、歌劇院及大型度假村等，升級「無處不旅遊」的城市格局。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩回應指啟德體育園啟用後有多場盛事及演唱會，促進了人流，7月世界4大足球勁旅齊集香港引起熱潮，而賽馬活動吸引高增值旅客潛力強大，政府正研究發展海島遊的政策支援。