港鐵2月工程車事故 風險評估未涵蓋極端情境

【本報訊】港鐵公司在今年初先後發生兩宗工程車事故，運輸及物流局表示，港鐵已就2月初的事故提交調查報告，機電工程署審視後，認為港鐵現有的風險評估未有包括不同極端情境對鐵路服務的影響，已要求港鐵作出一系列的改善措施。同時機電署亦因應港鐵接連涉及工程車事故，展開特別審核，全面檢視港鐵在工程車維修保養及緊急應變方面的工作，預計3個月內完成；港鐵表示正引入科技提升可靠性。

運輸及物流局昨向立法會鐵路事宜小組委員會提交文件指，高度關注今年2月5日及4月27日凌晨在東鐵綫分別發生的兩宗工程車事故。機電署就兩宗事故均有即時派員到場作初步調查，並要求港鐵在一個月內提交報告，港鐵已就2月事故提交報告。

機電署在審視該報告後進行獨立調查，認為操作人員當時並未知悉涉事設備的所有操作選項，及工程車未有足夠警報裝置以輔助人員操作；現有的風險評估未有包括不同極端情境對鐵路服務的影響，並制訂相應的預案；涉事工程車操作手冊及復修指引未有闡述應對極端情境的復修程序。

署方指出，維修團隊需加強有效協調進行復修工作，尤其是指引以外的復修工序，加強對特殊及極端情況的緊急應變和決策，以及相關的員工培訓。署方已要求港鐵就上述調查結果及建議，作出一系列的改善措施。

至於4月的事故，港鐵正進行調查，並已邀請獨立顧問參與審視工程車車隊的相關工作。機電署的初步調查顯示，事故是由於工程車的液壓系統的液壓控制閥故障，令升降台無法降下。署方正從工程車系統設計、維修保養及操作程序等多方面作進一步調查。

引入科技增維修員培訓 港鐵表示，因應調查所得及機電署的建議，目前正引入科技提升可靠性、加強維修人員培訓、提升緊急處理能力等。港鐵又指，儘管兩次事故期間東鐵綫一直維持全線列車服務，但理解部分乘客因服務調整受到影響，特此向受影響乘客致歉，亦衷心感謝乘客的體諒與配合。