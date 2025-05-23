列車疑起火 將軍澳綫服務一度暫停

【本報訊】港鐵將軍澳綫昨午有列車懷疑冒煙起火，電力供應受阻，下午5時許至晚上8時40分，將軍澳綫需暫停服務，其後局部恢復服務，到晚上10時33分全線恢復正常，服務受影響逾5小時。初步調查顯示，相關路段架空電纜有短路現象，有乘客則反映在鰂魚涌車外有火光及煙，港鐵維修團隊會進行詳細檢查。事故期間，港島北角站、九龍東及將軍澳多個車站裏外均人頭湧湧，有乘客在坑口受阻75分鐘仍未能乘搭的士回家，3條接駁巴則大排長龍，港鐵晚上就事件致歉。運輸及物流局局長陳美寶高度關注事件，指機電署已派人協助跟進，要求港鐵盡快交報告。議員則關注港鐵今年故障頻頻，應深入檢視。

港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲昨晚就事件致歉，指服務暫停期間，派出130名額外人手協助疏導乘客，惟當時正值傍晚交通及服務高峰期，接駁巴返程受到影響。港鐵車務工程維修總管李劍雄表示，港鐵是高壓系統，在保護裝置下會跳掣，而昨日相關路段有短路情況。

逾5小時後恢復 資深電機及屋宇裝備工程師何永業推測，將軍澳綫部分路段設計時速高達每小時130公里，比傳統市區線的每小時80公里更快，採用1,500伏特直流架空電纜供電，以支持高速運行。但相比採用第三軌供電的市區線例如觀塘綫、荃灣綫，會更容易受外部因素影響，例如架空電纜鬆脫，以及受到外物撞擊等等。

昨日下午5時18分，一列將軍澳綫由北角站開往寶琳的列車懷疑冒煙，車長通知職員及報案。事發後，鰂魚涌站有警員於將軍澳綫月台設封鎖線。將軍澳綫服務暫停後，調景嶺站擠滿放學、放工的市民，於調景嶺站的市民朱先生稱放工由港島乘車回寶琳，當時不少人逼在大堂「閘機都見唔到」。

曾任職港鐵工程師的議員張欣宇直言情況「比較棘手」，若只是架空電纜故障，預計搶修時間約3至4小時，但他估計事故不只涉及電力問題。