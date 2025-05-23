電子交通告票6‧15實施過渡期內紙本續維持

增網上繳費 通知短訊有「#」號防偽 下月15日起將逐步實施以電子方式發出交通告票，執法部門昨日公布，實施初期會同時發出紙本及電子告票，作過渡安排，司機可以選擇其中一張告票清繳罰款。已向運輸署提交電子聯絡方式的車主，會透過流動電話短訊及電郵收到電子告票。電子告票載有通知書編號、違例車牌、日期時間地點，及電子繳款號碼。

電子告票實施後，如車主、駕駛執照及相關牌照持有人已向運輸署提交已核實的電子聯絡方式，執法部門會根據該方式發出短訊或電郵電子告票，如果未提交已核實的電子聯絡方式，則會沿用實體告票，又稱「雙軌並行」只是過渡安排，長遠而言將會取消，以達致交通告票無紙化。執法部門又稱，以往如發現違例車輛造成嚴重阻塞，或即時拖走車輛，而實施電子告票後，車主會即時收到告票，車主可及時回來駛走車輛。

不論短訊告票或電郵告票，都會有足夠資料，違例人士可沿用傳統方式繳交罰款。而為配合電子化，將會同步推出「電子交通告票平台」網站及應用程式，市民可於平台查閱告票詳情及新加入的電子支付方式清繳罰款，新加入的電子支付方式包括信用卡、繳費靈、轉數快等，另外亦可以自動櫃員機、郵政局櫃位以傳統方式繳費。

短訊電郵告票不附超連結 執法部門強調，將來的短訊告票會以「#」開頭的已登記短訊發送人名稱「#HKPF-eTT」，此外「電子交通告票平台」網站的網址域名結尾必定會是「.gov.hk」。另外，不論短訊或電郵告票都不會附有任何超連結，以預防騙案。自運輸署去年11月18日收集電子聯絡方式以來，截至目前約60萬名登記車主當中，有約40萬人，即65%已提交電子聯絡方式，而在260萬名駕駛執照持有人中，則有約64萬人，24%提交了電子聯絡方式。執法部門表示，目前仍傾向在司機續牌時，才要求提交電子聯絡方式，不過亦呼籲司機可在駕照到期前，透過運輸署平台提交電子聯絡方式。