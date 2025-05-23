冷氣背心售逾2000件 助工友消暑

【本報訊】職業安全健康局今年再推出防中暑用品資助計劃，資助較高中暑風險行業的中小企、機構及工會購買防暑裝備。其中大受歡迎的商品包括199元的冷氣背心套裝、100元的太陽能風扇等，職業安全健康局總幹事游雯表示，經實測後背心可以協助人體體感溫度降5至6度，強調背心是「希望工友可以一邊透心涼一邊做嘢。」

職安局今年會作出不同推廣防中暑活動，將會到訪工地派發防暑物品，包括水樽、清涼頸巾、清涼巾等。而再推的防中暑用品資助計劃，例如以「清涼價」199元發售冷氣背心套裝，包含兩部風扇、行動冷氣、充電線及「尿袋」；亦可以60元加購另一部「尿袋」。

當局倡業界提供清涼休息站 游雯表示，冷氣背心由4月中推出已售出超過2,000件，計劃將於7月18日截止，清涼背心先到先得賣完即止；又建議勞動業界為僱員提供「小飛象」清涼休息站，避免僱員中暑。

而職安局為推廣密閉空間工作安全，亦推出中小企企業密閉空間安全工作資助計劃2.0、職安健升級企業——密閉空間安全認證計劃等，以協助中小企提升密閉空間工作安全。