酷熱天氣持續 多區逾34℃

【本報訊】持續高溫天氣影響本港，昨日長洲一度錄得攝氏35.8度高溫，上水亦錄得攝氏35.7度，另有多區超過攝氏34度，包括大埔、大美督及西貢等。天文台預測，高空反氣旋會在今日繼續為廣東沿岸帶來酷熱的天氣，一道低壓槽會在今晚至明日橫過華南沿岸，該區有幾陣驟雨。

下周中料驟雨雷暴 天文台預測今早最低氣溫約攝氏28度，日間部分時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約攝氏33度，新界再高一兩度，稍後有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。吹和緩偏南風。受較乾燥的偏東氣流影響，下周初廣東沿岸氣溫稍為下降，預料另一道低壓槽會在下周中期為華南帶來驟雨及雷暴。

高溫持續下，衞生署衞生防護中心提醒市民特別是進行戶外活動的人士，天氣酷熱，應採取適當措施，預防中暑及曬傷。市民應穿着淺色、寬鬆及通爽的衣物，減少吸熱，方便排汗及散熱；避免做劇烈運動或作長程的登山或遠足等活動，高溫、出汗及疲乏均會增加身體的負荷；在室內應盡量打開窗戶，利用風扇或冷氣保持通爽涼快。