威院地盤工亡 勞處指事發於遮陽空間

【本報訊】酷熱天氣警告現正生效，夏天酷暑下勞動工作要慎防中暑。沙田威爾斯親王醫院第二期重建地盤於周三（21日）發生一宗懷疑中暑死亡案件，勞工處副處長（職業安全及健康）馮浩賢昨日表示，處方對不幸事件感難過，並向死者家屬致慰問，事發原因仍有待調查。被問及工作暑熱警告門檻是否過高，馮指過往已與天文台商討改善作微調，強調工作暑熱警告是全港性參考，不可能每個地盤去做，促請不同地盤需做風險評估，以安排不同預防措施。

暑熱警告門檻惹疑 對於周三發生的不幸事故，馮浩賢表示，勞工處已第一時間去現場做調查，但調查需時，因該地盤本身有做防中暑措施，事發地點當時是一個遮陽空間，故仍需深入調查研究事發原因。被問及昨日多區氣溫逾攝氏30度，工作暑熱警告是否門檻太高，馮則稱當天文台發出酷熱天氣警告，處方會自動發出工作暑熱警告，過往亦曾被批工作暑熱警告「彈出彈入」造成工友和僱主困惑，處方現已就「落波」問題作微調。

馮表示，處方去年已做了超過2.3萬次中暑預防措施巡查，並發出1,031個警告，警告內容包括有業界人士無跟指引作風險評估、或無評估紀錄、或無做防中暑相應措施等。馮指，勞工處會繼續加強巡查工作，作相應預防措施，去年亦曾舉行逾100場講座，提高業界對工作時中暑的認知。

馮又稱，去年本港有約30宗中暑工傷個案，但強調處方作出巡查後，如發現任何問題，會先警告要求僱主改善，大多僱主均會即時改善，若沒有改善則會檢控有關人士。