屢現傷亡續牌被拒 精進建築6工程受累

包括3公營屋項目 輪候上樓勢再減速 涉多宗致命工業意外的「精進建築有限公司」被發展局除名！發展局局長甯漢豪昨日宣布，拒絕「精進建築」的註冊續牌申請，該公司由6月20日起會從「一般建築承建商名冊」除名。目前精進建築是6個項目的總承建商，包括3個公營房屋項目，被除名後不得再進行當中5個項目，餘下的工務工程雖不受限制，但因工程進度不理想，當局會按機制盡快終止合約。議員黃國促政府務必做好善後，確保現時在職工人有糧出，及妥善轉介工人，縮減就業「真空期」。房委會則指有3個項目由「精進建築」承建，承認工程延誤對公屋輪候時間有壓力。

「精進建築」對屋宇署拒絕公司續牌申請感到極度遺憾，已諮詢法律意見，研究就屋宇署的決定提出上訴。

精進表遺憾研提出上訴 該公司近年涉及3宗發生於2020年、2022年和2023年的致命事件，導致5人死亡，其註冊於2023年4月屆滿，屋宇署收到續期申請後，轉交承建商註冊事務委員會面試及評審，署方考慮委員會建議後，昨決定拒絕有關申請。

另涉工務工程宿舍項目 甯漢豪稱，精進建築下月20日起不能進行建築物條例下任何建築工程，今日起計算大約有一個月處理手上工程的善後工作。精進建築現時為6個發展項目的總承建商，包括3個公營房屋項目，包括屯門第29區西公營房屋發展計劃、東涌第100區公營房屋發展計劃及白田邨重建計劃第十期隧道、柴灣政府大樓的工務工程、一個房協資助出售房屋項目，以及香港大學薄扶林道學生及員工宿舍項目。被除名後，當中5個項目不得再承建，餘下柴灣政府綜合大樓因屬工務工程雖不受限制，但由於工程進度不理想、承建商表現遠低於合約要求，當局亦會按機制盡快終止合約。

甯續稱，房委會和建築署將為3個公營房屋項目和柴灣政府大樓工務工程項目，爭取安排新承建商在「精進」離場後兩個月內接手完成餘下工程，為減少延誤，未必會用招標方式委聘承建商。當局亦會知會房協和港大，就餘下工程作合適安排，並鼓勵承建商優先考慮聘用原本地盤工作的工人和分判商，以減低對他們的影響。

被問到釘牌是否有「震懾」作用，甯漢豪稱地盤安全人人有責，不論承建商、分判商、工人亦有責任，當局會用檢控、紀律處分、不准續牌等方法，以起震懾及懲處作用。

當局承認今次處理續牌申請需時較長，由於原因是「精進建築」涉及多宗嚴重事故，要仔細考慮其提交資料及事故詳情，亦要透過承建商註冊事務委員會仔細評估精進的能力，「精進」亦曾就程序提出疑問，當局須徵詢律政司意見，確保程序公正穩妥。

香港建造商會亦指，精進建築在工地安全管理上存在明顯不足，包括獲授權簽署人（Authorized Signatory）在工地安全知識和工程安全責任意識不足，未符合要求。對屋宇署的除名決定充分理解與尊重。

房委會房協稱盡快跟進 房委會表示，由「精進」負責而仍在建造階段的合約有3個，當中白田邨第十期項目所提供的約900個公屋單位大部分已入伙，部分非住用設施的工程則有待完成。

另外兩個項目，屯門第29區（西）（約1,000個單位）及東涌第100區（約5,200個單位），共涉及約6,200個公屋單位的建築工程仍在進行。由於3個工程項目早前已出現延誤，加上現時終止合約和更換承建商，估計落成日期會再有延誤，難免對公屋綜合輪候時間有壓力。房委會會繼續以多方面措施提速落成其他公屋工程項目，以盡量減低影響。

「精進建築」其中一個工程涉及房協安達臣道R2-2資助出售房屋項目，房協稱會盡快與「精進建築」作跟進，爭取安排新承建商盡快在「精進」離場後兩個月內接手完成餘下工程，預計對完成項目的時間影響不大。

精進建築有限公司嚴重事故