入伙噩夢開始 鼠蟲多3個月停電3次

【本報訊】搬進新居所，本是喜氣洋洋的事，但入住「啟福居」的居民，卻有人形容入伙是「噩夢的開始」，自去年8月起入伙後，居民交了多月管理費，但今年初才入伙的居民發現，短短3個月內已停電3次；屋苑衞生環境亦被詬病，老鼠、曱甴出沒；原本管理機構承諾建成的社區園圃、社區廚房等多項設施，至今也只聞樓梯響。

租戶蔡女士今年2月初搬到「啟福居」，她指至今已發生3次大停電，最短的一次都停了一至兩個小時，因每次都是在晚上7時左右停電，大大影響居民生活，「依家日日7點幾煮飯，都要驚會唔會又停電。」蔡女士又指，管理機構齊惜福向她們收取400元管理費，但「從來無見過有人管理……未見過有清潔工喺度清潔」，她曾見過老鼠、曱甴在園內出沒。居民反對聲四起，齊惜福延至上月才開始停收相關管理費，但稱會每半年檢討一次，蔡女士擔心6個月後又會再被收費。

缺乏設施 迄開放地下一層 翻查區議會文件，齊惜福曾指會在上址建3層高的會所大樓，內有社區廚房、飯堂、體操及跳舞設施等多用途活動室等，但至今只有地下一層有開放，其他均未有成事。房屋局表示，「啟福居」的便利店預計將於本月底開始營運，而社區廚房需待營運機構設置完備相關設施後才會正式運作；專責小組已再次提醒「齊惜福」做好日常管理工作，並保持緊密溝通，包括在與租戶簽訂租約前解釋清楚條文，以避免產生不必要的誤會。

齊惜福無正面回應共享空間、共享雪櫃等設施無落成的問題，僅稱之後會升級活動大樓內的設備，但暫無確實時間表及升級內容仍在討論中。