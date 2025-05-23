過渡屋多甩漏 有單位滲水牆發臭

【本報訊】過去數年，當局大力推動過渡性房屋，原意是為了希望善用短期閒置的土地及建築物，為有需要人士提供租金低廉但生活質素較優的短期居所。不過，過渡屋亦招致部分批評，如營運年期過短，有租戶未能成功上樓便要搬出；又曾有過渡屋涉建築質量差，有水管滲漏、牆身滲水等問題，令居民嘆「差過住劏房」。