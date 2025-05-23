過渡屋多甩漏 有單位滲水牆發臭
【本報訊】過去數年，當局大力推動過渡性房屋，原意是為了希望善用短期閒置的土地及建築物，為有需要人士提供租金低廉但生活質素較優的短期居所。不過，過渡屋亦招致部分批評，如營運年期過短，有租戶未能成功上樓便要搬出；又曾有過渡屋涉建築質量差，有水管滲漏、牆身滲水等問題，令居民嘆「差過住劏房」。
營運年期短 住戶搬回劏房
「南昌220」是全港首個過渡性房屋項目，其土地由發展商借出，於2019年9月動工，2020年8月起入伙，但營運年期短至兩年，便需要將土地歸還發展商。有逾半住戶直至搬離項目仍未輪候到公屋，需要搬遷至其他過渡屋項目，或遷回私人市場，甚或再次「輪迴」入住劏房。
而獲房屋局資助2.85億元、自去年3月起入伙的「啟德‧東寓」過渡屋項目，在入伙不足兩個月後，便發生水管及內牆滲漏問題，漏水令地板階磚鬆脫，牆身發臭，下雨時室外雨水倒灌禍及走廊和室內，居民苦不堪言，直言入住過渡屋感覺「慘過住劏房」。
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